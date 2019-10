Verlierer des Tages Gwyneth Paltrow verliert die Übersicht

"Es ist verwirrend, da es so viele Marvel-Filme gibt", so Paltrow. Außerdem gestand sie, dass sie einen Großteil der Streifen gar nicht gesehen habe. "Es tut mir leid, aber ich bin eine 47-jährige Mutter", lautete ihre Entschuldigung dafür. Seit 2015 tritt die Schauspielerin im Marvel-Universum regelmäßig als Pepper Potts in Erscheinung. Dass sie 2017 auch im Streifen "Spider-Man: Homecoming" zu sehen war, hatte sie während eines Auftrittes im Juni dieses Jahres in "The Chef Show" aber doch glatt vergessen.