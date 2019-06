Verlierer des Tages Gwyneth Paltrow verliert den Überblick

Schauspielerin Gwyneth Paltrow (46, "Iron Man") scheint Probleme damit zu haben, sich zu merken, in welchen Filmen des Marvel Cinematic Universe (MCU) sie schon aufgetreten ist. Sie verkörperte im MCU bekanntlich Pepper Potts, Partnerin von Tony Stark alias Iron Man (Robert Downey Jr.). Zuletzt war sie in "Avenges: Endgame" zu sehen. In einem Clip aus der Kochsendung "The Chef Show" von Marvel-Kollege Jon Favreau (52) kann sie sich aber nicht an ihren Auftritt in "Spider Man: Homecoming" erinnern.