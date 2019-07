Verlierer des Tages Grace Jones: Neuer Rückschlag für Bond?

Fast kein Tag, an dem es nicht neue Gerüchte um den 25. "James Bond"-Film gibt. Jetzt berichtet "The Sun" über einen angeblichen weiteren Rückschlag für die Macher des Films: Grace Jones (71, "Slave To The Rhythm") soll demnach ihre Rolle kurz nach Ankunft am Set abgelehnt haben. Die 71-Jährige spielte bereits in "James Bond 007 - Im Angesicht des Todes" von 1985 die Femme Fatale, der damals Roger Moore als Geheimagent auf den Leim ging.