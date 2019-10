Verlierer des Tages Gordon Ramsay: Schwache Nerven

Der britische Starkoch Gordon Ramsay (52) ist im April zum fünften Mal Vater geworden. Zum ersten Mal war er bei der Geburt eines seiner Kinder dabei. "Tana wollte mich bei den anderen Geburten nie dabeihaben", erzählt Ramsay laut der britischen "Daily Mail" in der "Jonathan Ross Show". Seine Frau wollte nicht, dass er sie in diesem Zustand sieht. Allerdings hatte er bei dieser neuen Erfahrung mit einer überraschenden Nebenwirkung zu kämpfen: "Ich habe mir fast in die Hose gemacht. Ich wurde ohnmächtig und fiel buchstäblich zu Boden", so der 52-Jährige.