Verlierer des Tages Goldie Hawn war zu neugierig

Es war aber nicht das erste Mal, dass Hawn im Kreißsaal für Unruhe sorgte. Bei der letzten Geburt von Kate Hudson hatte sie zum Beispiel zu viele Tortilla-Chips gegessen und Kate gezwungen, an einer Lotusblume zu riechen. "Was das Schlimmste ist, was man einer Schwangeren antun kann", so Hawn. Trotz dieser Irritationen wollte Kate ihre Mama aber wieder dabei haben.