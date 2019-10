Verlierer des Tages Gigi Hadid versteht keinen Spaß

Das schwarz-weiße Tweetkostüm konnte Gigi Hadid (24) nicht täuschen: Als das Topmodel bemerkte, dass sich eine Frau aus dem Publikum in die Modenschau von Chanel geschlichen hatte, handelte es sofort. Hadid, die ebenfalls in der Schau gelaufen war, stellte sich der Hochstaplerin in den Weg und eskortierte sie kurz darauf von der Bühne. Eigentlich hat Hadid alles richtig gemacht, sollte man meinen, schließlich störte die Crasherin mit ihrem Auftritt die Paris Fashion Week, eines der prestige-trächtigsten Event der Modebranche. Einziges Problem: Das Internet feiert die Crasherin für ihre Aktion - und sieht in Hadid eine Spaßbremse.