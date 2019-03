Verlierer des Tages Geht Rita Ora einem Date aus dem Weg?

Rita Ora (28, "Let You Love Me") schuldet einem jungen Mann ein Date. Das berichtet zumindest das Klatschportal "TMZ". Demnach habe der russische Sänger Alex Sparrow (31) sie bei den American Music Awards um ein Treffen gebeten und die Britin habe auch zugesagt. Seitdem wartet der Nachwuchsstar jedoch vergeblich auf den großen Tag.