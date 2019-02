Verlierer des Tages Gegenwind für Chris Pratt

Eigentlich ist er Everybody's Darling, doch nun bekommt Hollywood-Star Chris Pratt (39, "Guardians of the Galaxy") Gegenwind von seiner kanadischen Schauspielkollegin Ellen Page (31, "Juno"). Sie nimmt ihm übel, dass er in der Talkshow von Stephen Colbert (54) über seine Kirche und das Fasten sprach. Denn Page erkennt in seinen Ausführungen mehr als eine vermeintlich harmlose Aussage über seinen persönlichen Glauben.