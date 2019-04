Verlierer des Tages Footballstar spoilert "Avengers"-Film

McCoy verriet die Szene in drei Posts auf seinem Twitter-Kanal, wo dem Buffalo-Bills-Runningback 730.000 Fans folgen. Als ob er sicherstellen wollte, dass wirklich jeder seiner Follower in den Genuss des Spoilers kommt, postete McCoy außerdem ein Video auf Instagram, in dem er über die Handlung von "Endgame" plauderte. Seine Fans entfachten daraufhin einen veritablen Entrüstungssturm. McCoy hätte es besser wissen können - die Regisseure des Films hatten Mitte April unter dem Hashtag #DontSpoilTheEndgame einen Brief an ihre Fans veröffentlicht, in dem sie ausdrücklich darum baten, keine Szenen aus dem Film zu verraten.