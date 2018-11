Verlierer des Tages Felix Neureuther verschiebt Comeback

Nach seinem Kreuzbandriss sollte Skirennläufer Felix Neureuther (34) eigentlich am Sonntag beim Slalom im finnischen Levi sein Comeback geben. Daraus wird allerdings nichts. "Die Schmerzen sind einfach zu groß", erklärte er am Samstag in der ARD. Deshalb habe man beschlossen, "dass es sinnvoll ist, nach Hause zu fahren und mich so schnell wie es geht operieren zu lassen." Schon für Sonntag oder Montag sei die Operation geplant. Doch sein lädiertes Knie ist diesmal nicht sein Problem: