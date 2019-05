Verlierer des Tages Fans sprechen Rihanna falsch aus

Wirbel um Pop-Star Rihanna (31, "Umbrella"): Offenbar haben die Fans der Sängerin über viele Jahre ihren Namen falsch ausgesprochen. In einem Twitter-Beitrag der britischen "Vogue" stellt sich die 31-Jährige vor - und da klingt ihr Name anders als erwartet. Anstatt diesen "Ri-ah-na" auszusprechen, erklärt sie in dem Video: "Hallo, britische Vogue, hier ist Ree-anna".