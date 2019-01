Verlierer des Tages Fans sind sauer auf Drake

Drake (32, "In My Feelings") hat selbst treue Fans mit seiner angekündigten Tour schwer enttäuscht: Für ein Stehticket bei seiner UK- und EU-Tour im März und April verlangt der Rapper teilweise bis zu 160 Euro, wie "The Sun" berichtet. Für viele ist das Konzerterlebnis ihres Lieblingsrappers damit gestorben.