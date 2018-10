Verlierer des Tages Fan klaute Liam Paynes Unterwäsche

Auch Popstars haben es nicht immer leicht. Liam Payne (25, "Bedroom Floor"), ehemaliges Mitglied der Boyband One Direction, kann sich offenbar gut an eine Erfahrung erinnern, die er in Sydney 2013 gemacht hat. Er war gerade mit seinen Bandkollegen auf Australien-Tour, als ein übereifriger Fan angeblich zwei Stockwerke hochkletterte und dann Unterwäsche des Sängers von seinem Hotelzimmer-Balkon klaute. Das erzählte Liam Payne laut Medienberichten dem "Sunday Telegraph".