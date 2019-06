Verlierer des Tages Evelyn Burdecki wurde beklaut

Für Evelyn Burdecki (30) kommt es nach dem Aus am Freitag bei "Let's Dance" knüppeldick. Ihr Auto wurde offenbar geknackt, die Diebe nahmen so einiges mit und verursachten nicht nur finanziellen Schaden, wie der Sender RTL berichtet. Knapp 7000 Euro Sachschaden sei entstanden - zum einen sei eine 5000 Euro teure Chanel-Handtasche entwendet worden, zum anderen 2000 Euro Bargeld einer Freundin. Auch das Portemonnaie der blonden Ex-Tänzerin sei fort. Das Auto stand ihren Angaben zufolge am Düsseldorfer Rheinufer, als die Verbrecher zuschlugen.