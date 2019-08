Verlierer des Tages Eva Longoria hat einen Filmriss

Wer an Kim Kardashian (38) denkt, der denkt wahrscheinlich auch an ihren Mann Kanye West (42, "Gold Digger"). Doch das It-Girl war nicht immer mit dem Rapper zusammen - zuvor war sie unter anderem schon mit Basketballer Kris Humphries (34) verheiratet. Als die beiden 2011 Hochzeit feierten, war auch Eva Longoria (44, "Desperate Housewives") dabei. Die erinnert sich jedoch wegen des vielen Alkohols an fast nichts mehr, wie sie in einem Interview beichtete.