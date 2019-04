Verlierer des Tages Emma Thompson fliegt zu Klima-Demo

Schauspielerin Emma Thompson (60, "Wiedersehen in Howards End") unterstützt die Klima-Demonstration "Extinction Rebellion" in London. Dafür flog sie am Mittwoch die rund 8700 Kilometer von Los Angeles nach London - was nicht wirklich für ihre eigene Umweltbilanz spricht. Ihr Sprecher sagte laut der "Daily Mail" dazu: "Im Moment ist das unser einzig verfügbares und praktisches Mittel, um global zu reisen."