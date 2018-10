Verlierer des Tages Emma Stone: Korsett-Hölle

Wer schön sein will, muss leiden. Dieses Sprichwort hatte besonders für Frauen Relevanz, die zu einer Zeit lebten, in der das Tragen von engen Korsetts an der Tagesordnung war. Das hat nun auch Schauspielerin Emma Stone (29, "Birdman") am eigenen Leib erfahren müssen, als ihr beim Dreh von "The Favourite - Intrigen und Irrsinn" ein ums andere Mal die Luft wegblieb, wie die Schauspielerin in der britischen Sendung "The Graham Norton Show" verriet.