Verlierer des Tages Emma Fuhrmann: Ärger mit Marvel

Mit dem Marvel-Sicherheitspersonal ist nicht zu spaßen. Das musste auch "Avengers: Endgame"-Darstellerin Emma Fuhrmann (17, "Urlaubsreif") alias Cassie Lang am eigenen Leib erfahren, wie sie nun im Interview mit "Comicbook" offenbarte. Während der Dreharbeiten in Atlanta postete die Schauspielerin via Instagram ein Foto von einem Sonnenuntergang - nicht ahnend, dass das für reichlich Ärger am "Avengers"-Set sorgen könnte.