Verlierer des Tages Emma Bunton: Peinliche Verwechslung

"Ich war für ein paar Tage von meiner besseren Hälfte getrennt. Aber wir sind sehr verliebt und ich liebe es, neben ihm zu schlafen", erklärte die Sängerin. Deshalb habe sie sich dazu entschlossen, ihm eine schmutzige SMS zu schicken. "Ich habe ein Selfie von meinen Brüsten gemacht. Aber ich hatte einen BH an und schrieb dazu 'Miss you' - und schickte es an meine Mutter", so die 43-Jährige weiter. Glücklicherweise habe sie ein gutes Verhältnis zu ihrer Mutter, die das Ganze mit Humor genommen hat.