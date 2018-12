Verlierer des Tages Emily Blunt muss zurückstecken

Stolze 22 Millionen US-Dollar, umgerechnet rund 19 Millionen Euro, soll The Rock für den Disneyfilm absahnen. Emily Blunt soll hingegen für ihre Rolle mit "nur" neun Millionen US-Dollar (rund acht Millionen Euro) abgespeist worden sein. Sie spielt in dem Streifen die Wissenschaftlerin Lily Houghton, die von Captain Frank (Johnson) auf einem Flusskahn durch die abenteuerlichen Wasserwege eines Dschungels geschippert wird. Der Film soll am 23. Juli 2020 in die deutschen Kinos kommen.