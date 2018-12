Verlierer des Tages Einbruch bei Paul McCartney

Ein Sprecher des Musikers wollte weder bestätigen noch dementieren, ob sich McCartney oder seine dritte Frau Nancy Shevell (59) während der Vorkommnisse vor Ort befunden haben. Noch am Vorabend, den 6. Dezember, spielte McCartney ein Konzert in der Wiener Stadthalle. Derzeit befindet er sich auf ausgedehnter Welt-Tournee. Zwischen dem 6. und 12. Dezember legte er jedoch eine geplante kurze Pause ein, die er zumeist in seiner Wahlheimat London verbringt.