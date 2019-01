Verlierer des Tages Ed Sheeran: Vorwurf bleibt bestehen

In der Begründung des Richters heißt es laut BBC, er habe "wesentliche Ähnlichkeiten zwischen einigen musikalischen Elementen der beiden Werke" gefunden. Sheeran bestreitet, Teile des Stücks von 1973 für seinen Nummer-eins-Hit "Thinking Out Loud" verwendet zu haben. Die Anschuldigungen gegen den Popstar, Sony/ATV Music Publishing und Atlantic Records stammen von den Erben des verstorbenen Produzenten Ed Townsend (1929-2003), der gemeinsam mit Gaye "Let's Get It On" geschrieben hat.