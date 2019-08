Verlierer des Tages Dreiste Diebe bei Susanna Simon

Die Versicherung ersetzte ihr zwar den Schaden, allerdings hat sie sich seitdem kein neues Auto zugelegt. Der Verlust ist für die 51-Jährige nicht das Schlimmste, sondern der Eingriff in ihre Privatsphäre: "Dass man mir etwas wegnahm, was mir gehörte, daran hatte ich lange zu knabbern, zumal mein Auto für mich wie ein zweites Wohnzimmer war", schilderte Simon weiter. Es haben sich persönliche Gegenstände in den Autos befunden.