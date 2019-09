Verlierer des Tages Dieter Nuhr erntet einen Shitstorm

Das ging nach hinten los: Dieter Nuhr (58) riss in seiner ARD-Show "Nuhr im Ersten" Witze über die Umweltaktivistin Greta Thunberg (16) und die "Fridays For Future"-Bewegung. Doch viele User können in den sozialen Netzwerken darüber nicht lachen und brechen einen Shitstorm vom Zaun.