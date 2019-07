Verlierer des Tages "Der Traumjob" endet schneller

"Der Traumjob - bei Jochen Schweizer" wird nicht so lange laufen, wie zunächst geplant. ProSieben strahlt die vier noch ausstehenden Episoden in Doppelfolgen aus. Das Programm habe "leider nicht das ganz große Publikum gefunden - und trotzdem allein mit der zweiten Folge 400.000 junge Fans angesprochen", wird Senderchef Daniel Rosemann auf "prosieben.de" zitiert: "Für diese Zuschauer zeigen wir das Programm an den nächsten beiden Dienstagen in Doppelfolgen." Das Finale der Show, in der Bewerber um einen Geschäftsführer-Posten in Jochen Schweizers Unternehmensgruppe kämpfen, wird demnach am 30. Juli ausgestrahlt.