Verlierer des Tages David Beckham: Streit mit Schwester?

Was ist da nur im Hause Beckham los? Lynne Beckham (47), die ältere Schwester von David Beckham (43), versucht derzeit über ihre Facebookseite ihre Haushaltskasse aufzubessern und verkauft für teilweise sehr geringe Preise alte Kleidung ihrer Kinder. Das berichtete die britische Zeitung "The Sun" am Wochenende. Beckham, der ein geschätztes Vermögen von 380 Millionen Euro besitzen soll und zum Jahreswechsel eine rauschende Party für stolze 33.500 Euro feierte, scheint an den Geldproblemen seiner Schwester kein Interesse zu haben.