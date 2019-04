Verlierer des Tages Da war Chris Hemsworth zu leichtsinnig

Was hat sich Chris Hemsworth (35, "Thor") dabei nur gedacht? In der US-Talkshow von Jimmy Kimmel (51) erzählte der australische Schauspieler eine schauderhafte Anekdote aus seinem Privatleben. Vor ein paar Jahren sei er mit seiner Tochter in einem Vergnügungspark gewesen. Gemeinsam wollten sie dort in eine Achterbahn steigen. Das Problem: Sie war noch zu klein. Doch der offenbar wenig treusorgende Vater stopfte kurzerhand zwei Schoko-Riegel in die Schuhe seines Kindes, so dass es die entsprechende Mindestgröße erreichte.