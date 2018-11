Verlierer des Tages Cumberbatch als echter Grinch

Nicht gerade die feine englische Art von Benedict Cumberbatch (42, "Sherlock"). In einem Interview mit "The Sunday Telegraph" gibt der Schauspieler jetzt zu, als Kind einst einen großen Fehler an Weihnachten gemacht zu haben. Er geht sogar noch einen Schritt weiter: "Ich habe anderen Leuten das Weihnachtsfest ruiniert", sagt er. Er sei damals ein echter, "nicht sehr beliebter" Weihnachts-Grinch gewesen.