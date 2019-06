Verlierer des Tages Chyna und Kardashian streiten um Tochter

Sie wirft den Kardashians Scheinheiligkeit vor, da Dream schließlich auch schon in der Reality-TV-Show "Keeping Up With the Kardashians" zu sehen war. Weiter beteuert sie, dass sie niemals zulassen würde, dass ihre Tochter den Zwist zwischen ihr und ihrer Mutter mitansehen müsse, um den es sich in der Sendung "The Real Blac China" unter anderem dreht.