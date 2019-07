Verlierer des Tages Chrissy Teigen hat zu viel verraten

Das hat Chrissy Teigen (33) wohl nicht geplant. Via Twitter wollte das US-amerikanische Model die kommende Comedy-Wettbewerbsreihe "Bring The Funny", bei der sie als Jury-Mitglied fungiert, mit einem Clip ankündigen. Doch stattdessen veröffentlichte sie versehentlich die gesamte erste Episode der Serie, die eigentlich erst am heutigen Dienstag erstausgestrahlt werden sollte.