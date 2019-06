Verlierer des Tages Chris Hemsworth schrammt knapp vorbei

Außerdem sei er zur selben Zeit für die Rolle des Charakters Gambit in dem "X-Men Origins: Wolverine"-Film in Frage gekommen - doch dann habe Taylor Kitsch (38) den Part bekommen. "Zu dieser Zeit war ich sehr enttäuscht. Mir ging das Geld aus", so Hemsworth. Und doch hatte das Ganze etwas Gutes: "Aber wenn ich einen von diesen Charakteren gespielt hätte, wäre es mir nicht möglich gewesen, Thor zu verkörpern."