Verlierer des Tages Chris Hemsworth mag seinen Film nicht

Von dem zweiten Teil der "Thor"-Reihe ist sogar Hauptdarsteller Chris Hemsworth (35, "The Avengers") nicht begeistert gewesen. "Thor: The Dark Kingdom" ist in fast allen Rankings zum Marvel-Universum ganz unten auf der Liste der beliebtesten Filme. Dem "GQ"-Magazin erzählte der australische Schauspieler, dass auch er den Film "langweilig" fand. Trotzdem spielte der Streifen weltweit satte 644 Millionen Dollar ein.