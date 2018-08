Verlierer des Tages Charlie Sheen hat kein Geld mehr

Neue Einnahmemöglichkeiten habe er nicht mehr, da er inzwischen kaum noch als Schauspieler angeheuert werde. Daher schlug er bereits im Mai auf Twitter vor einen "Two And A Half Men"-Reboot, um an seinen vergangenen Erfolg anknüpfen zu können. Seine Geldsorgen scheinen ernst zu sein. Kaum zu glauben, dass er mal der bestbezahlte Fernsehschauspieler Hollywoods war. Angeblich erhielt Sheen in seinen Hochzeiten pro Folge eine stolze Summe von 1,8 Millionen Dollar (etwa 2,1 Mio. Euro).