Verlierer des Tages Cardi B verpasste erste Baby-Schritte

"Offset rief mich an, und ich sagte so, 'Ich bin auf einem Meet and Greet, ruf Hennessey (ihre Schwester, Anm. d. Red.) an, die passt auf Kulture auf", erzählte Cardi auf Instagram von dem Moment. "Und er ruft sie an und erzählt ihr, wie er die ersten beiden Schritte meines Babys gesehen hat. Er darf immer die guten Sachen sehen!"