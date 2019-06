Verlierer des Tages Cardi B scheitert mit Patentantrag

Unglücklicherweise soll es sich bei den meisten dieser Fälle aber um Fans der 26-Jährigen handeln, die Cardi nachmachen - und Mitglieder der Kardashians. Cardi war auch nicht die Einzige, die sich die Phrase patentieren lassen wollte. Offenbar hatten Fans versucht, ihr zuvorzukommen. Alles in allem kein guter Tag für den Superstar. Kleiner Trostpreis: Zahlreiche Online-Wörterbücher schreiben "Okurrr" tatsächlich der Rapperin zu. Die Phrase bedeutet übrigens so viel wie "okay".