Verlierer des Tages Brooklyn Beckham hat Streit

Wie gewonnen, so zerronnen? Bei der Filmpremiere von "Once Upon A Time... In Hollywood" in Cannes zeigten sich Brooklyn Beckham (20) und Freundin Hana Cross (22) erstmals zusammen auf dem roten Teppich. Jetzt macht das Paar schon wieder Schlagzeilen - allerdings keine schmeichelhaften. Die beiden sollen einen heftigen Streit gehabt haben, berichtet die britische "The Sun".