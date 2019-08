Verlierer des Tages Britney Spears verärgert ihre Fans

Das ging nach hinten los: Sängerin Britney Spears (37, "...Baby One More Time") hat auf Instagram ein Foto veröffentlicht, auf dem hochhackige Schuhe aus Schlangenleder von Christian Louboutin zu sehen sind. Doch das kam bei ihren Fans gar nicht gut an. Der Grund: Vor vier Jahren habe sie die High Heels für 6.000 Dollar (umgerechnet rund 5.400 Euro) gekauft, erklärte Spears zu dem Foto und verriet auch: "Ich habe sie nie getragen".