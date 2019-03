Verlierer des Tages Britney Spears: Musical-Idee geklaut?

Britney Spears (37, "Glory") startet im November das Broadway-Musical "Once Upon a One More Time" mit ihren Popsongs. Dabei geht es um Märchenprinzessinnen, die mit Feminismus konfrontiert werden. Die beiden Comedians Laura Lane und Ellen Haun überraschte dies sehr, denn sie führen schon seit längerem eine Comedy-Show mit dem Namen "Femme Fairy Tales" in Chelsea und Los Angeles auf: "Wir veranstalten unsere Show über feministische Prinzessinnen jetzt seit über einem Jahr und dachten, dass sie nahezu perfekt ist", erzählten die beiden Comedians gegenüber PageSix.com.