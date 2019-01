Verlierer des Tages Blac Chyna hat Ärger im Paradies

Ein Streit zwischen Reality-TV-Darstellerin Blac Chyna (30) und ihrem neuen Freund, dem Künstler Kid Buu (30), eskalierte am Montagmorgen im Ritz-Carlton in Honolulu auf Hawaii so sehr, dass Polizei und Sanitäter gerufen werden mussten. Wie das US-Magazin "People" weiter meldet, sollen sich anschließend beide bei der Polizei über den anderen beschwert haben. Festgenommen oder ins Krankenhaus gebracht werden musste aber keiner, heißt es weiter.