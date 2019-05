Verlierer des Tages Blac Chyna attackiert Frisörin

Blac Chyna (31), die Ex-Freundin von Rob Kardashian (32), soll am Samstagmorgen in ihrem Haus nahe Los Angeles auf ihre Friseurin losgegangen sein. Wie das US-Promi-Portal "TMZ" berichtet, soll das Model dabei sogar ein Messer gezückt haben. Ein Streit um Geld soll der Grund für die eskalierende Auseinandersetzung gewesen sein. Die Friseurin sagte laut "TMZ" gegenüber der Polizei aus, sie habe Blac Chyna dazu aufgefordert, ihre Schulden bei ihr zu begleichen. Daraufhin sei das Model ausgerastet. Die Friseurin habe schlussendlich Softdrink-Dosen auf das Auto des US-Stars geworfen. Da Blac Chynas Sohn King (6) anwesend gewesen sein soll, könnte sich jetzt auch das Jugendamt in dem Fall einschalten.