Verlierer des Tages Bill Clinton soll beim Golf betrügen

Über Donald Trump (73) und seine angeblichen Betrügereien beim Golfen gibt es ein ganzes Buch ("Commander in Cheat"). Jetzt wird der amtierende US-Präsident allerdings von Profigolfer John Daly (53) in Schutz genommen. So soll Trump zwar ab und an Schläge wiederholen, diese aber nicht zählen. Ganz im Gegensatz zu Bill Clinton (72)!