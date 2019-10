Verlierer des Tages Benedict Cumberbatch ein Heuchler?

Auch in London, genauer gesagt am Trafalgar Square, haben diese Woche Klimaproteste im Zuge der "Extinction Rebellion" stattgefunden. Ein absoluter Weltstar zeigte dabei ebenfalls Flagge und setzte sich zu den Demonstranten, die sich für den Schutz der Natur und den Erhalt bedrohter Tierarten einsetzen. Doch dass sich ausgerechnet Marvel-Held Benedict Cumberbatch (43) zu der Bewegung bekannte, stößt vielen Menschen in den sozialen Netzwerken extrem sauer auf - aus nachvollziehbaren Gründen. Denn Cumberbatch scheint die "Sherlock"-Qualitäten der User unterschätzt zu haben, die ihn nun als Heuchler beschimpfen und ihm Scheinheiligkeit unterstellen, wie "Daily Mail" berichtet.