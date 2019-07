Verlierer des Tages Bella Thornes Rosenkrieg mit Ex-Freundin

Auf Twitter schrieb die 21-Jährige: "Tana und ich sind nicht länger befreundet. Sie hat den Mädchencode gebrochen. Ich bin drüber hinweg." Doch Tana schien nicht genau zu wissen, was ihre Ex damit meint und kommentierte den Tweet mit vielen Fragezeichen. Doch Bella Thorne legte nochmal nach: "Wie wäre es, wenn du mit mir reden würdest, anstatt auf Twitter zu sein?" Was für ein Rosenkrieg - und dabei waren die beiden nur knapp ein Jahr zusammen und gehen seit Februar dieses Jahres getrennte Wege, wie das Magazine "People" berichtete.