Verlierer des Tages Beanie Feldstein muss Akzent lernen

Davor habe sie große Angst gehabt: "Ich habe gezittert wie ein Kind an seinem ersten Schultag", sagte Feldstein. "Ich musste die ganze Zeit mit Akzent sprechen." Aber es habe sich gelohnt: "Ich habe nie gedacht, dass ich eine so mutige Person bin." Neben Beanie Feldstein gehören auch Chris O'Dowd (39), Emma Thompson (60), Paddy Considine (46) und "Game of Thrones"-Star Alfie Allen (32) zum Cast von "How to Build a Girl". Der Film feierte am Samstag (7. September) Premiere auf dem Toronto International Film Festival.