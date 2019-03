Verlierer des Tages Ariana Grande wird zur Kasse gebeten

"7 Rings" ist eine umfassende Neuinterpretation des Hits "My Favourite Things" aus dem Musical "The Sound Of Music". Insgesamt zehn Personen sollen an dem Song beteiligt gewesen sein. Dennoch gehen 90 Prozent der Tantiemen an den Verlag Concord. Der Musikkonzern hält seit 2017 die Rechte an dem Song, der von Richard Rodgers komponiert wurde. Oscar Hammerstein II. steuerte den Text bei. Beide Künstler sind bereits verstorben.