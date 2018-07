Verlierer des Tages Ariana Grande muss sich verteidigen

Ariana Grande (25) hat eine enge Verbindung zu ihren Fans, doch jetzt gab es einige Unstimmigkeiten bezüglich ihres neuen Albums. Erst am Donnerstag hatte die Sängerin die Tracklist ihres vierten Studio-Albums "Sweetener" veröffentlicht, welches am 17. August erscheinen soll. Neben der Lead-Single "No Tears Left to Cry" heißt eines der Lieder "Pete", offensichtlich benannt nach ihrem Verlobten Pete Davidson (24). Das Paar hatte sich nach nur vier Wochen Beziehung im Juni völlig überraschend verlobt.