Verlierer des Tages Ansel Elgort war unvorbereitet

Schauspieler Ansel Elgort (25, "Baby Driver") wollte in dem geplanten Biopic von Regisseur Baz Luhrmann (56, "Australia") über Elvis Presley (1935-1977) den King of Rock 'n' Roll spielen. Im Interview mit "Huffington Post" hat Elgort nun erklärt, warum ihm die Rolle durch die Lappen ging. "Ich denke, bei Elvis habe ich einfach nicht gepasst. Zumindest dachten die das. Das ist in Ordnung. Baz hat eine Vision", sagte Elgort. War das wirklich der einzige Grund?