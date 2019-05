Verlierer des Tages Ansel Elgort verwirrt mit Selfie-Flut

17 Selfies am Stück: Ansel Elgort (25, "Das Schicksal ist ein mieser Verräter") hat seine Instagram-Fans mit einer merkwürdigen Foto-Reihe überrascht. Innerhalb weniger Minuten postete der Schauspieler am Dienstagabend 17 Schnappschüsse, die ihn in verschiedenen Selfie-Positionen zeigen. Oberkörperfrei blickt er auf jedem Bild mit strengem Blick in die Kamera.