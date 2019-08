Verlierer des Tages Alex Rodriguez darf nicht folgen

Doch darauf angesprochen, ob er einen Fake-Account habe, um trotzdem mitzubekommen, was Natasha (14) und Ella (11) so posten, antwortete er unumwunden mit "Allerdings!". In die andere Richtung ist derartiges Versteckspiel nicht notwendig: "Jedes Mal, wenn ich etwas poste, so in etwa fünf von zehn Fällen, schreiben mir beide: 'Dad, ist das dein Ernst? Dad, du weißt, dass ich dieses Jahr auf die High School komme? Dad, genauso so beginnt Mobbing.'" Die Frage in diesem Fall ist also: Wer hat hier eigentlich wen unter Kontrolle?