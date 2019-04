Verlierer des Tages Alec Baldwin an der kurzen Leine?

Del Toro philosophierte demnach gerade darüber, dass er gerne Monsterfilme dreht, weil die "vielfarbig" seien. Scherzhaft unterbrach Baldwin den Regisseur und fragte: "Kannst du bitte gleich meine Frau anrufen?" Als hätte Hilaria einen sechsten Sinn für solche Angelegenheiten, rief sie just in diesem Moment ihren Mann an. "Schatz, ich bin auf der Bühne vor hunderten Menschen", sagte ihr Ehemann, bevor er das Telefon an del Toro weiterreichte. Der wiederum erklärte Hilaria dann: "Alec ist vielfarbig." Die etwas absurd anmutende Szene endete angeblich schließlich, als Baldwin sein Telefon wiederbekam und sich von seiner Frau verabschiedete.